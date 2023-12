Haapsalu erahuvikool tegi Metsküla lastele jõulukingi

Haapsalu erahuvikool Innokas kutsus Metsküla kooli lapsed oma uude, vähem kui kuu aega tagasi avatud keemialaborisse, kus neist said terveks päevaks ehtsad väikesed keemikud.

Teisipäeva keskpäevaks oli Metsküla kooli 1. klassi õpilane, seitsmeaastane Liivi Linno, maani kittel seljas, kaitseprillid ees ja erkroosad kummikindad käes, laboris juba kolm kukekommi valmis teinud. Tüdruk oli teada saanud, et keemialaboris ei tohi mitte mingil juhul mitte kunagi mitte midagi maitsta ja et igale totsikule tuleb pärast avamist ja totsikus oleva aine tarvitamist kork korralikult tagasi peale panna. „Mulle meeldib siin,“ ütles Linno. „Enne tegime masinaid ja praegu tegin pulgakomme. See käib nii, et võtad tuhksuhkrut lusika peale ja hoiad seda lambi kohal. Siis paned suhkru pulga peale ja ongi valmis. See siin on liblikas ja see on nahkhiir.“ Erkroosad kummikindad tohtis tüdruk koju kaasa võtta.

Kui esimene sats pisikesi keemikuid oli pulgakommid valmis saanud ja roboteid programmeeris, seadsid laboris end sisse juba järgmised: superkeemikud ja hullud teadlased, nagu poisid ise ütlesid. Õpetaja Pille Alekand hakkas otsast peale: keemialaboris ei tohi mitte midagi maitsta ja kõik korgid tuleb hoolega tagasi peale keerata. Siis läks asjaks: määrati happelist ainet ja tekitati süsihappegaasi, mis siis samuti ära määrati.

