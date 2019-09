Ridala kiriku juurest startis Otto Tiefi retk

Täna keskpäeval startis Ridala kiriku juurest ligi 20 kilomeetri pikkusele esimesele Otto Tiefi retkele enam kui 40 inimest, neist noorim 2aastane.

„Kõigil suurmeestel nagu näiteks Laidoder, Ekström ja teised, on oma rännak. Rännak sümboliseerib nende kannatusi,” tutvustas retke mõtet stardile eelnenud mälestuspalvusel Ridala kirikus naiskodukaitsja Mare Laide.

Otto Tief oli Eesti poliitik, kes moodustas 18. septembril 1944 Eesti valitsuseja see valitsus pidas oma viimase istungi 22. septembril 1944 Läänemaal Põgari palvemajas. Põgarisse olid valitsuse liikmed saabunud teadmises, et siia saadetakse neile Rootsist järele paat, mis nad Läände toimetab. Paat jäi aga hiljaks ja ainsana pääses üle mere riigisekretär Helmut Maandi, kes Riigi Teataja numbrit valitsuse moodustamise kohta mütsi sees kaasa viies, kindlustas Eesti vabariigi järjepidevuse.

Otto Tief pidi aga tagasi pöörduma. Ta arreteeriti ning veetis aastaid vangistuses ja asumisel. Hiljem ei lubatud tal Eestisse elama asuda, kuid siiski suri Tief Eestis – 1979. aastal Ahja haiglas.

Tiefi retke peakorraldaja, kaitseliitlase Albert Tamme sõnul on ta oma perekonna saatuse põhjal alati teadnud, et Nõukogude võimult pole midagi head oodata ning mõtet, korraldada Otto Tiefi retk, on ta samuti tükk aega peas kandnud.

Esialgne mõte oli teha retk Läänemaa külateedel, kuhu 75 aastat tagasi kogunes palju rahvast, lootusega leida paati ja Läände põgeneda. „Et saaksime seda oma jala ja oma silmaga kogeda. Kui need teed ise läbi käia, tunnetad seda teistmoodi, seda eriti noored,” ütes Tamme.

Kuna täna pärastlõunal avatakse Puises mälestuskivi paadipõgenikele, viibki esimene retk Ridala kiriku juurest Puisesse. Vahemaa on umbes 20 kilomeetrit ja möödub ka Põgari palvemajast, kus Tamme soovitas retkelistel korra peatuse teha ja Tiefi valitsuse viimase istungi kohta lugeda.

Tamme tunnistas, et oleks retkele oodanud rohkemgi osavõtjaid, kuid et tegemist on esimese korraga ja lisaks toimub samal ajal veel mitmeid teisigi ettevõtmisi, siis on nii nagu on.

Enne kui retkelised teele asusid, said kõik kaardi ja lühikese instruktaaži marsruudi kohta. „Kedagi teele ei jäeta. Kaitseliidul on komme, et kõik korjatakse ära, ka surnud,” lubas ta retkelisi teele saates.

Täna kl 14.30 on Põgari palvemajas mälestushetk, kus laulab Keila pensionäride ühenduse ansambel Püü ning kl 16 avatakse Puise rannal paadipõgenike mälestusmärk.

Fotod Arvo Tarmula