Silma õpikojas hakkab tegutsema Innokas

Oktoobris tühjaks jäänud Silma õpikojas alustas reedel tegevust Uuemõisas tegutsev innovatsioonikeskus Innokas, mis tahab nüüd suurendada loodushariduse osakaalu.

Reedel oli Silma õpikotta tulnud ligi poolsada last ja vanemat, et uurida, mis plaanid on innovatsioonikeskusel Innokas Silma õpikojas, ning osaleda avamispäeva õpitubades.

Innoka keemikuid juhendav Pille Alekand näitas õpikoja verandal, kuidas kuiva jääga tekitada suitsu nii, et ei pea midagi põlema panema. Abiks oli tal noored, alles 1. klassis õppivad keemikud Liisbet ja Teresa. Kuigi tüdrukud veel koolis keemiat ei õpi, on keemia nende sõnul põnev. „Kõige ägedamad on keemiakatsed,” kinnitasid nad ühest suust.

Teine grupp lapsi sai pärast õpikoja ametlikku avamist ja tordi s