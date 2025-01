Lugeja küsib: miks on elektriauto laadimine talvel aeglasem?

Kuula artiklit, 3 minutit ja 51 sekundit 0:00 / 3:51

Külmade ilmade saabudes on enamik elektriauto kasutajaid märganud, et laadimise kiirus kiirlaadijates on võrreldes suviste temperatuuridega märgatavalt aeglasem. Aga miks see nii on?

Vastus peitub füüsikas ja keemias

Aku on elektriautole sama tähtis nagu mootor bensiini- või diiselautole. Selle tervise hoidmine ja maksimaalne eluiga on prioriteediks nii autotootjatele kui kasutajatele.

Aku laadimine ja tühjenemine on keemiline protsess, mida mõjutavad otseselt temperatuur ja keskkonnatingimused. Talvel toimub akus keemiline reaktsioon aeglasemalt, mis tähendab, et aku ei suuda voolu nii kiiresti vastu võtta kui soojematel temperatuuridel.

Külmaga piirab laadimise kiirust auto ise

Laadimiskiiruse languse peamine põhjus ei ole mitte laadija, vaid aku enda temperatuur. Elektriauto juhtsüsteem tuvastab aku ja ümbritseva keskkonna temperatuuri ning aeglustab laadimist, et vältida akut kahjustavat külmapinget. Laadimisprotsessi käigus aku temperatuur tõuseb ning sellega koos ka laadimiskiirus.

Seetõttu on soovitatav enne laadimist vähemalt 10-15 minutit sõita, et laadimise alustamise ajaks oleks aku temperatuur tõusnud, laadimine aku jaoks „tervislikum“ ja kiirus suurem. Kui tuua võrdlus igapäevaelust, siis ei tohi ju ka alajahtunud inimest kuuma sauna ajada, vaid pikkamööda soojendada.

Lisaks aku temperatuurile mõjutavad laadimise kiirust ka järgmised tegurid:

Laadija võimsus: Kui palju energiat laadija suudab sõidukile anda (nt 50 kW, 150 kW, 180 kW jne). Auto võimekus: Igal autol ja akusüsteemil on oma kindel laadimiskiirus. Oluline on silmas pidada, et isegi sama autotootja sama mudeli erinevad versioonid võivad teineteisest erineda. Aku täituvus: Teisisõnu kui palju on laadimise alustamisel auto akus energiat. Laadimise kiirus on tavaliselt kõige kiirem, kui aku on tühi ja aeglasem, kui akut on rohkem.

Miks mõjutab aku temperatuur laadimiskiirust?

Nagu artikli alguses mainisime, toimub akus toimub energia salvestamine ja vabastamine keemiliste reaktsioonide kaudu. Kui temperatuur langeb, muutuvad need reaktsioonid vähem efektiivseks. Näiteks:

Liitiumioonakudes (mis on levinud elektriautodes): Madalal temperatuuril suureneb elektrolüüdi viskoossus, mis raskendab liitiumioonide liikumist anoodi ja katoodi vahel. Tulemuseks on aeglasem laadimiskiirus.

Külmaga suureneb sisetakistus: Kõrgem takistus tähendab, et laadimise ajal tekib rohkem soojust ning süsteem piirab voolu, et vältida ülekuumenemist või aku kahjustamist.

Kuidas talvel kiirlaadimist maksimaalselt ära kasutada?

Sõida enne laadimist: Liiga külma akuga on soovitus mitte minna laadima kohe pärast pikemat parkimist, kui auto on seisnud ilma kasutuseta. Auto aku soojeneb sõitmisel, seega on mõistlik enne kiirlaadijasse minekut autoga sõita, et aku laadimiseks üles soojendada. Kasuta eelsoojendust: Paljudel elektriautodel on võimalus enne sõidu alustamist akut ja salongi eelsoojendada, kui auto on laadijaga ühendatud. See vähendab energiakulu sõidu ajal ja soodustab kiiremat laadimist. Planeeri laadimised teadlikult: Talvel on mõistlik laadida peale pikka sõitu, kui aku on juba soe. Suvel seevastu on laadimist hea alustada enne pikka sõitu, et aku ei kuumeneks üle.

Tegemist on Enefiti Energiatarkuse blogis ilmunud looga. Loe täispikka artiklit siit.

Energiatarkuse blogi on Enefiti loodud veebileht, kus jagame ajakohast infot energiamaailmas toimuva kohta ja aitame teha paremaid energiaalaseid otsuseid. Tänaste nippide abil loome nutikama homse.