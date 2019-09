Talupood paneb väiketootjad tegutsema

Möödunud aasta 1. detsembril avatud OTTi ehk ühenduse otse tootjalt tarbijale talupood on toonud kohaliku toidu inimestele ja söögikohtadele lähemale ning andnud tõuke väiketalunikele oma toodangu arendamiseks.

Ligi 10 kuud tegutsenud talupood on Läänemaa OTTi eestvedaja Karin Tiidu sõnul andnud tootjatele kindlustunde oma väiketalu hoidmiseks ja selle arendamiseks. Suur osa talupoe müüjatest on selle aja jooksul edendanud oma tootevalikut, pakendeid ja tootmist. „Esimest korda saab ametlikult osta Läänemaal kasvatatud loomade liha ja vorsti, sest toidu- ja veterinaaramet on talupoe tunnustanud külmlaoks,” ütles Tiit.

Peale selle on talupidajad hakanud müüma kooritud, keedetud ja vaakumpakendis juurvilju, mis on Tiidu sõnul väiketootjate jaoks suur samm edasi.

Ammuta küla Hansu talu avas kevadel munapakendamiskeskuse, sest poes tohib müüa ainult tembeldatud mune. Ilma pakendamiskeskuseta võib mune müüja tootjalt tarbijale vaid otse. „ See on eraldi tunnustatud ja nõuetele vastav ruum munade käitlemiseks, kus iga muna kontrollitakse üle ja saab templi,” rääkis Tiit.

Hansu talu perenaine Ulvi Rääli ütles, et varem kippus nii mune kui ka teisi toiduaineid kätte jääma, sest neid sai müüa vaid neljapäevastel kaubakohtumistel, kuid talupoodi saab neid viia jooksvalt. „Nüüd ei ole seda probleemi enam ammu,” ütles Rääli.

Rääli müüb mahemune ka lasteaedadele ja Beguta kohvikule. Samuti on talupood ajendanud Räälit toiduaineid vaakumpakendama. „Sel aastal pole veel vaakumit kasutanud, aga eks see aeg tuleb varsti,” ütles Rääli.

Ilmselt hakkab ta toiduaineid vaakumpakendama umbes kuu aja pärast, kui põllult on üles võetud ka peedid ja porgandid.

Kullamaa lähedal asuv Koka talu hakkas tänu talupoele ajama nisuõlut, mida sealt juba osta saab. Koka talu plaanib ka seaduslikku väiketapamaja küülikutele.

Tarbijale lähemal

Tiit ütles, et enne detsembris avatud talupoodi ei olnud inimestel võimalik kohalikku toitu poest osta ja restoranid ei teadnud, kust kohalikku toorainet saada. Taluturg oli selleks ajaks olnud kuus aastat avatud vaid neljapäeviti poolteist tundi ja sinna paljud inimesed ei jõudnud.

Talupoe avamisega koondati taluturu aktiivsed tootjad ja loodi MTÜ, mis peab poodi. Poodi eraldi müüjat palgatud ei ole – selle töö teevad ära talupidajad ise.

Tiidu sõnul on ostjatele oluline suhelda otse tootjaga – küsida toodete kohta, tellida kaupa või teha ettepanekuid tootevaliku parandamiseks. Seetõttu pole talupoes plaanis müüjat ka tulevkus palgata. „Pigem investeerime esialgu MTÜ abil kogutud kasumi talupoe arendamisesse,” ütles Tiit.

Tulevikus on Tiidul plaan muuta talupood kohaliku toidu tellimiskeskuseks. Tasapisi on seda ideed hakatud ellu viima ja alates kevadest saavad tellimisvõimaluse nii restoranid, kohvikud kui ka eraisikud. „Poest tuleb küsida tellimisleht ja soovitud kaup tuuakse tootjatelt kokku lepitud päevaks talupoodi,” kirjeldas Tiit tellimisprotsessi.

Tänavu varustas Haapsalu talupood sel viisil Organic Estonia kevadkonverentsi, Tammejuure mahetalus toimunud Põhja- ja Baltimaade põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduametite aastakohtumisel korraldatud lõunasööki ja laulupeo tule saatebrigaadi toitlustajaid.

Samuti on Tiit pakkunud kohalikku mahetoitu Tammejuure talu ekspordipartneritele Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt ja Soomest. „Võõramaalased imestasid, kui uhke laua saab valmistada kohalikust toorainest, mis on ametlikult kontrollitud ja mahesertifikaadiga,” ütles Tiit.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson tõi välja, et tema näeb, kuidas Läänemaa talunikud on viimase aastaga arenenud ja hakanud rohkem koostööd tegema. „See toob kasu kõigile,” ütles Karlson.

Külluse aeg

Praegusel sügisesel ajal on talupoes külluse aeg, kus on müügil rohkelt Läänemaal kasvatatud või toodetud toidukaupa. Valikus on nii mahe juurvili, marjad, puu-, ja köögivili, lehma- ja kitsepiimatooted, õlid, jahud, helbed, mesi, moosid, mahlad, sinepid, siirupid, pelmeenid, veise- ja lambaliha, snäkid, koduõlu, leib ja palju muud, mida väiketootmises või koduköögis valmistada saab.

Tiidu sõnul teavad püsikliendid, et teisipäeviti ja neljapäeviti saab sooja leiba ja värsket piima.

Laupäeval, 5. oktoobri peetakse talupoes maha OTTi lõikuspidu, kuhu on kõik toiduhuvilised oodatud maitseelamusi saama.