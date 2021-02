Koroonakriis pani väikeettevõtjad koostööd tegema

Läänemaa väikeettevõtjate käekäik sõltub tegevusalast, aga ka tegijaist endist. Nii mõnigi ettevõte on härjal sarvist haaranud ja kriisioludes hästi hakkama saanud.

MTÜ OTTi juhatuse esimees Kaire Tammet, kes on ka Oosaare talu perenaine, ütles, et koroonakriisist hoolimata – või hoopis tänu sellele – on OTT (Otse tootjalt tarbijale) jõudsalt edasi arenenud. Kui mullu kevadel kriis algas ja ühiskond üleöö lukku pandi, sulges ka OTTi Talupood kuuks ajaks uksed. See andis tegijatele hingetõmbe- ja järelemõtlemise aega. Poe uksele pandi talupoe müüjate kontaktnumbrid ja toodete nimekiri. „Kõige paremini läks kaubaks kartul ja porgand. Kui eestlasel on kartulikott nurgas, tagab see elementaarse turvatunde. Niiviisi ikka nälga ei jää,”ütles Tammet.

Kriisiajal tekkis peagi suurem nõudlus kohaliku toidu järele. „Inimesed hakkasid mõtlema, mida nad söövad ja kust see tuleb. Hakati otsima kohalikku toorainet ja rohkem katsetama,” täheldas Tammet.

