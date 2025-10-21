Maanteedel tähistatakse ohukohad

Transpordiamet alustas riigimaanteedel 20 liiklusohtliku koha tähistamist. Kohtade nimekirjas on kolm kohta ka Haapsalust Keila ja Tallinna viivate teedel.

Iga liiklusohtlik koht tähistatakse hoiatusmärgi ja lisatahvliga „Liiklusohtlik koht”, teatas amet. Märgid on varustatud kollakasrohelise fluorestseeruva taustekraaniga, mis muudab need hästi nähtavaks ka hä