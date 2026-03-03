Läänemaa tuletorne külastas 3500 inimest

Saxby tuletorn. Foto Arvo Tarmula

Kaht külastajatele avatud Läänemaa tuletorni – Saxby ja Osmussaare – külastas mullu kokku 3500 inimest.

Vormsil asuvas Saxby tuletornis oli mullu külastajaid veidi rohkem kui tunamullu. Eelmisel aastal käis tuletornis 2935, aasta varem 2887 inimest. Saxby tuletorni haldab eelmisest aastast MTÜ Vormsi Tuletorni Linnak.

Osmussaare tuletorni külastatavus aastaga kukkus – kui 2024. aastal käis tornis 735 inimest, siis mullu 546. Osmussaare on külastatavuse poolest inimestele avatud tuletornidest viimasel kohal, kuid see on ka mõistetav, sest saarele on keeruline pääseda.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kokku