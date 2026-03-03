Epeenaisi hakkab treenima Novosjolov

Kuula artiklit, 0 minutit ja 38 sekundit
0:00 / 0:38
Eesti vehklemise naiste epeekoondise peatreeneriks saab endine tippvehkleja ja epeemeeskonna peatreener Nikolai Novosjolov, kirjutas ERR.
Haapsalust pärit Novosjolov on Tallinnas tegutseva vehklemisklubi Le Glaive asutaja ja Katrina Lehise treener. 2018-2019 täitis Novosjolov epeemeeskonna peatreeneri kohuseid.
„Meie eesmärk on tagada koondisele parim võimalik keskkond, et saavutada rahvusvahelisel areenil kõrgeid tulemusi,” kommenteeris vehklemisliidu president Alar Eiche otsust ERRile.
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam