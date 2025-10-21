Ene Priimets: viimane aeg Haapsalut planeerida

Valimised on läbi ja uutel linnaesindajatel on plaanid, kuidas teha Haapsalu paremaks linnaks. Uuelt volikogult ja linnavalitsuselt ootaksin, et edaspidi mõeldaks rohkem sellele, kuidas paremini hoida ja väärtustada seda kaunist ja unikaalset linnaruumi, mis on meieni säilinud minevikust ja mida hindavad kõrgelt nii Haapsalu elanikud kui ka külalised.

Viimaste aastate kiiresti lisanduvad arendused tagalinnas ja koormuse kasv vanalinnale annavad märku, et on viimane aeg olukorrale tõsisemalt otsa vaadata ja õppida juba tehtud kahtlase väärtusega otsustest.

Investeeringute toomine linna on kiid