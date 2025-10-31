Haapsalus hakatakse traditsioone painutama

Kuula artiklit, 3 minutit ja 21 sekundit

Kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) iga-aastane kogemuspäev toimub tänavu 12. novembril Haapsalus Evald Okase muuseumis ja kannab kohalike kaaskorraldajate väljapakutud teemat „Painutame traditsioone“.

Sündmus toob kokku vabaühenduste esindajad, avaliku sektori töötajad, lisaks noored ja aktiivsed kodanikud, et ühiselt arutada, kuidas traditsioonid kujundavad meie väärtusi ja valikuid n