Nädala lõppudel on Karja tänav suletud

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Suvistel nädalavahetustel autoga Karja tänavale ei pääsenud. Arvo Tarmula
Reedest on vanalinnas suvine liikluskord. Foto: Malle-Liisa Raigla

Sellest nädalavahetusest on Karja tänav liiklusele suletud.

Haapsalu linnapea Olavi Seisonen ütles volikogule, et tänav on suletud varasemast lühemal lõigul: Saue tänavast Ehte tänavani.

Tänav on suletud reedel kella 15st pühapäevani.

Ka ütles Seisonen, et arutlusel on veel selle Karja tänava lõigu kogu suveks

