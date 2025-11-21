Lääne Elu paberleht laupäeval, 22. novembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
Haapsalu saab juurde ligi sada elamukrunti
Haapsalu linnavalitsuses on menetluses mitu detailplaneeringut, millega kavatsetakse rajada kokku 70–80 elamukrunti.
Läänemaa hooldekodud tõstavad hinda
Kui viis aastat tagasi sai Läänemaa kõige odavamas Oru hooldekodus koha 700 euro eest kuus, siis tulevast aastast tuleb sealsamas välja käia peaaegu poole rohkem.
Olavi Seisonen – saja päevaga linnapeaks
Sada päeva enne valimisi pani välisministeeriumi parteitu asekantsler Olavi Seisonen ameti maha, et kandideerida Isamaa nimekirjas Haapsalu linnapeaks, ja läkski õnneks.
