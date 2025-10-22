Lastekaitsepäevast võib saada edaspidi riigipüha

Kuula artiklit, 1 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 1:15

Riigikogus läbis kolmapäeval esimese lugemise eelnõu, millega nimetatakse 1. juunil tähistatav lastekaitsepäev ümber lastepäevaks ning muudetakse see riigipühaks.

Vastava ettepaneku tegid mullu kevadel 36 laste õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni. Muudatusega suureneks riigipühade arv Eestis kaheteistkümneni.

Organisatsioonid leiavad, et 1. juuni peaks nüüd olema riiklik pidupäev, mil ühiskonna tähelepanu on suunatud lastele. Keskerakond ühines selle mõttega ja leidis, et otsus tugevdab eelkõige peresuhteid, kuna vaba päev tekitab vanematele ja lastele võimaluse veeta terve lastepäev koos. “Samuti annab see tööinimestele rohkem puhkamisaega, et taastada jõuvarud, mis omakorda mõjub positiivselt tööprotsessile tervikuna,” kirjutas eelnõu esitanud Keskerakond seletuskirjas.

Riigikogu põhiseaduskomisjonis jagunesid eelnõu kohta hääled pooleks, neli oli poolt ja neli vastu, mistõttu komisjon jättis eelnõu edasise saatuse riigikogu täiskogu otsustada. Kuna ühtegi ettepanekut riigikogu täiskogus ei tehtud, luges kolmapäeval riigikogu istungit juhatanud Toomas Kivimägi esimese lugemise seadusele tuginedes lõppenuks.