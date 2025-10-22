Lääne Elu paberleht neljapäeval, 23. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Kaubamajas avas taas ukse fotosalong

Ettevõte ProPrint avas Haapsalu kaubamajas fotosalongi, kus saab lisaks paberfotode printimisele kohapeal ka dokumendifotosid pildistada. Ettevõtte omaniku Kauro Kuigi sõnul on kaubamajja kolimise üks põhjus see, et juba seitse aastat tegutsenud ProPrindi senist asukohta Lihula maantee 3 keldris on klientidel keeruline leida.

Varjupaigas ootab kodu ligi 40 kassi

Haapsalu külje all Vilklas asuva loomade varjupaiga kõige staažikamal elanikul sai läinud reedel täis 1200 päeva sealset elu. Paarikuise titena Nõvalt leitud musta-valgekirju Paula sattus varjupaika 2022. aasta suvel. Varjupaiga juhataja Helina Albi sõnul ei ole endassetõmbunud Paula seni kontakte looma ega inimest usaldama õppinud. „Kõige kauemaks kipuvadki jääma arglikud kassid,” ütles Alp.