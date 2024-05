Lõuna-Läänemaa JK korraldab taas lastekaitsepäeva jalgpalliturniiri

Pühapäeval toimub Lihula gümnaasiumi staadionil järjekorras juba 17. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lastekaitsepäeva jalgpalliturniir.

Turniiril osalevad piirkonna külade jalgpallivõistkonnad – mitte koolide järgi, kus laps õpib, vaid küla järgi, kus laps elab. Selle kaudu tähtsustatakse lapse elukohta ja koduküla, kus ta suureks sirgub.

Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir on meeleolukas perepäev, kuhu tulevad lapsed koos vanemate ja vanavanematega, et veeta koos üks meeleolukas ja sportlik päev jalgpalliga. Perepäeva nimeks on küll jalgpalliturniir, kuid päeva tegevuste rõhk on sellele, et lapsed ja vanemad saavad koos sportida. Kuigi kavas on ka lasteturniirid kahele vanuseastmele, siis palju on tegemisi, mida pisikesed vutisõbrad saavad teha koos oma emade-isadega.