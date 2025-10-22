Transpordiamet lühendab Haapsalu büroo lahtiolekuaega (täiendatud kl 18.40)

Kuula artiklit, 3 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 3:35

Transpordiameti Haapsalu büroo lahtiolekuaeg lüheneb reedeti ühe tunni võrra. 1, detsembrist on büroo avatud teisipäeviti kell 9–17 ja reedel kell 9–16.

Broneeringute alusel esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti 1. detsembrist enam ei teenindata. „Broneeringute võimalus jääb ainult päevadel, mil teenindusbüroo on avatud. Haapsalu teenindusbüroos on nendeks päevadeks teisipäev ja reede,” ütles transpordiameti pressiesindaja Karl-Joosep Küngas Lääne Elule.

Transpordiamet otsustas 1. detsembrist kujundada ümber teenindusbüroode lahtiolekuajad vastavalt külastatavusele.

Artikkel jätkub peale reklaami

Viimastel aastatel on transpordiameti teenindusbüroode külastatavus märgatavalt langenud. Kui veel 2015. aastal käis teenindusbüroos kohapeal 585 000 klienti, siis 2024. aastaks oli see arv langenud 278 000 peale. Langustrend on jätkumas, kuna ainuüksi tänavu esimesel poolaastal oli büroode külastatavus võrdluses möödunud aasta sama perioodiga langenud 18 protsenti.

Kuigi teenindusbüroosid kasutatakse üha vähem, püsib transpordiametis tehtavate toimingute arv kõrge. Näiteks tegid kliendid möödunud aastal üle 950 000 toimingu, mis on kättesaadavad nii teenindusbüroos kui ka e-teeninduses. Neist lausa 87 protsenti toimus e-teeninduses. Enamus kliendi jaoks vajalikest toimingutest ongi kättesaadavad e-teenustena, mis on mugavam ja kiirem kui büroo külastamine. Lisaks on e-teeninduses riigilõiv teenuse tarbimisel kliendile soodsam. Samuti säästab inimene aega ja materiaalseid ressursse, kuna vajalik toiming on kättesaadav kodust lahkumata.

Kõik eelnevalt mainitu andis tõuke büroode lahtiolekuaegade ümber vaatamiseks, et pakkuda klientidele veelgi kvaliteetsemat ja kiiremat teenust. E-teenuste mahtude suurenemisel on transpordiameti büroode teenistujatel samuti tegevused, mis vajavad kiiret reageerimist ja tähelepanu. Näitena võib tuua e-teeninduses tehtud omanikuvahetuste järgselt registreerimistunnistuse printimise ja kliendile saatmise, klientide kirjalikele päringutele ja taotlustele vastamise.

Kõik 17 teenindusbürood jäävad avatuks, ent vähendatud mahus. Värskendatud info teenindusbüroode lahtiolekuaegadest on leitav transpordiameti kodulehel.

Transpordiameti teenindusbüroode lahtiolekuajad (alates 01.12.2025):

Tallinna, Saue, Pärnu, Jõhvi, Narva ja Tartu – esmaspäev–kolmapäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9–16.

– esmaspäev–kolmapäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9–16. Haapsalu – teisipäev kell 9–17 ja reede 9–16.

– teisipäev kell 9–17 ja reede 9–16. Kuressaare ja Rapla – teisipäev kell 9–17 ja neljapäev 10–17.

– teisipäev kell 9–17 ja neljapäev 10–17. Kärdla – kolmapäev kell 9–17.

– kolmapäev kell 9–17. Rakvere – esmaspäev ja teisipäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9–16.

– esmaspäev ja teisipäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9–16. Paide – esmaspäev ja kolmapäev kell 9–17.

– esmaspäev ja kolmapäev kell 9–17. Võru ja Viljandi – esmaspäev ja kolmapäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9– 16.

– esmaspäev ja kolmapäev kell 9–17, neljapäev 10–17 ja reede 9– 16. Põlva ja Jõgeva – teisipäev kell 9–17.

– teisipäev kell 9–17. Valga – esmaspäev kell 9–17 ja neljapäev 10–17.