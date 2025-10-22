Pääste: põllul süttis kombain

Kuula artiklit, 0 minutit ja 52 sekundit 0:00 / 0:52

21. oktoobril kell 16.14 vajati päästjaid Kullamaal, kus oli suitsema hakanud põllul tööd teinud kombain. Kombainijuht oli leegid pulberkustutiga ise summutanud, kuid lõplikuks kustutamiseks vajas siiski päästjate abi.

Laukna vabatahtlikud päästjad lasksid kombaini punkri viljast tühjaks ning jahutasid masina veega maha. Põleng võis alguse saada punkri võlli laagri rikkest.

Samal päeval kell 16.55 süttis Haeskas põlema sauna vahelagi. Põleng toimus metallist moodulkorstna juures, mis oli paigaldatud otse vastu puidust konstruktsioone.

Omanik oli suurema tule pulberkustutiga maha saanud, päästjad avasid tulekollete lõplikuks kustutamiseks vahelage ning seinakonstruktsioone. Päästjate hinnangul oli tulekahju tekkimise põhjuseks ehituslik viga korstna paigaldamisel.