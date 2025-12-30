Hannes Rumm: kuidas hoida venelased väljas, kui ameeriklased pole enam sees?

Hannes Rumm. Foto: Diana Unt

Lõppevat aastat ühe kolumniga kokku võtta on tänavu ebatavaliselt lihtne, sest 2025. aasta läheb ajalukku kui Donald Trumpi võimsa come-back’i aasta.

Enamiku eestlaste jaoks, kelle sekka kuulun minagi, oli lõppev aasta just sel põhjusel kurb. Siiski on ka inimesi, kellele Trumpi tagasitulek on olnud suur rõõm. Näiteks novembris riigivastase vägivallata tegevuse kahtlustuse tõttu kinni peetud Oleg Bessedini Facebooki rühma Таллиннцы (Tallinlased) aktiivsemad liikmed on suured Trumpi toetajad.

Miks? Sest needki kremlimeelsed eestimaalased saavad aru, et Trumpi tormiline tegevus on nõrgestanud Ukrainat ning mänginud tugevad trumbid Putini Venemaa kätte. Kui president Trump kordab siiralt Kremli jutupunkte – Ukraina kaotab Donbassis oma territoori