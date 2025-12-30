Aastavahetuse ilutulestik. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu suuremad aastavahetuse peod on välja müüdud, kuid Lossiplatsil toimuvale kontserdile saavad kõik soovijad jalga keerutama minna.

Eelmisel nädalal said müüdud kõik Roosta puhkekülas toimuva aastalõpu peo enam kui 180 piletit. Puhkeküla turundusjuht Ann Buht ütles, et kui siiani on olnud palju neid, kes aastast aastasse peol käivad, siis tänavu on tavapärasest enam uut rahvast. „Ansambel Regatt on tõmbenumber,” ütles Buht. Ta lubas, et tulemas on seni parim aastavahetuse pidu.

Ka Haapsalu kahes suuremas hotellis olid