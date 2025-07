Küsitlus: millised on teie muljed laulu- ja tantsupeolt?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Millised on teie muljed laulu- ja tantsupeolt?

Marju Viitmaa, laulu- ja tantsupeo Läänemaa kuraator

Minul oli staabitöö. Püüdsin piiluda mõnele etendusele ja peaproovile. Taustajõudude poolelt tahaksin öelda, et mulle oli see üks väga eriline pidu sellepärast, et meil ei olnud haigeid. Ei olnud väljakul ärakukkujaid, me ei pidanud mitu korda päevas sõitma EMO vahet. Peo teeb kergeks seegi, kui pole neid, kes peavad jääma kuhugile klassituppa lamama ega saa etendusele minna. Läänemaa tantsijad läksid seekord välja nii, et mitte ühtki haiget last ei