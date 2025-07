Kuula artiklit, 2 minutit ja 13 sekundit 0:00 / 2:13

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 20. juuni 2025 istungil otsusega nr 188 kehtetuks Haapsalu linnas Tehnika tänava ja tänava-äärsete kinnistute detailplaneeringu Tehnika põik 2, Tehnika põik 4 ja Tehnika tn 7 osas.

Tehnika tänava ja tänava-äärsete kinnistute detailplaneeringu eesmärk oli Tehnika tänava planeerimine ja tänava-äärsete kinnistute piiride muutmine seoses tänava trassi asukoha muutumisega. Ehitusala määrati neljale krundile, Tehnika tn 9 (tänapäeval Tehnika põik 2), Tehnika tn 11 (tänapäeval Tehnika põik 4), Tehnika tn 13 (tänapäeval Tehnika põik 6) ja Tehnika tn 20.

Ehitusseadustiku ja kehtiva Haapsalu linna üldplaneeringu kohaselt on Tehnika põik 2 kinnistule uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33% detailplaneeringu koostamise kohustus, v.a ehitusseadustikust tulenevatel erijuhtudel. Tehnika põik 2 kinnistu detailplaneering on tänaseks 23 aastat vana ja on ellu viidud.

Tehnika põik 2 ja Tehnika põik 4 kinnistute omanik soovib käesoleva taotlusega muuta kinnistu piire ülevaatuspunkti töö parema korralduse jaoks, kuid takistuseks on asjaolu, et kinnistu piir on määratud detailplaneeringuga. Tehnika põik 2 kinnistul asuva ülevaatuspunkti toimimiseks on vajalik Tehnika põik 4 kinnistust ca 1500 m2 maa-ala liitmine Tehnika põik 2 kinnistule. Maakorraldustoimingute tegemiseks ilma kinnistule täiendava ehitusõiguse taotlemiseta ei ole kehtiva planeerimisseaduse ja maakatastriseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustust, mistõttu on üle 23 aasta vanuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud.

Haapsalu Linnavalitsus