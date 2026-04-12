Haapsalus saavad kokku 25 riigi filmid

Ukrainlased zombistavad Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil nõukogude sõdureid. Just nii juhtub Oleksi Taranenko filmis „Kahhovka objekt”, millega tänavune festival kulmineerub.

Kui venelased on Ukrainat vallutades Kahhovka tammi õhku lasknud, leiavad ukrainlased tühjaks jooksnud veehoidla põhjast punkri, mis pole niisama punker – see on täis zombistunud vene sõdureid, kes on sinna jäänud külma sõja ajast, kui Nõukogude Liit viis läbi salajasi inimkatseid.

Tegu on B-filmi stiilis fantastilise zombimäruliga, mis on pühendatud Ukraina vastupanule – seansile eeln