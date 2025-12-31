AASTA KOKKUVÕTE: raamatule pühendatud aasta

Raamatuaasta puhul toimus Linnamäe poes ettelugemine. Foto: Kaire Reiljan

Lõppeval aastal oli eriline tähelepanu lugemisvaral, sest tähistati eestikeelse raamatu 500. aastapäeva.

Sel puhul tuhnisid ka läänlased usinasti oma riiuleis, et leida sealt vanimaid ja tähendusega köiteid. Aasta jooksul oli vanade raamatute näitusi Orul, Nõval ja Noarootsis.

Muuseumiööl pani Haapsalu Jaani kogudus üles koguni kaks raamatunäitust. Jaani kirikus näitusel „Loaga ja loata” oli väljas legaalne ja illegaalne vaimulik kirjavara nõukogude okupatsiooni ajast; toomkiriku ristimiskabelis näitusel „Kiri algab kirikust” võis näha koguduse valdusest ja erakogudest pärit piibleid.

Täiskasvanute kõrval vastas 140 koolilast neljast Läänemaa koolist Haapsalu ja Läänemaa muuseumide üleskutsele jagada oma pere mõne tähendusega raamatu lugu. Teoste valik, mida õpilased konkursile esitasid ja mis Haapsalu raekojas näituseks sai, oli väga eriilmeline – oli sõna- ja juturaamatuid, õpikuid, koka-