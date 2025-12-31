AASTA KOKKUVÕTE: rannarootslased tulid rambivalgusse

Anu Pink ja Anneli Kenk esitlesid rannarootsi rahvariideraamatut. Foto: Kaire Reiljan

Eestirootslased said lõppeval aastal tänu suurnäitusele, rahvarõivaraamatu ilmumisele ja mardilaadale üle Eesti rohkem tähelepanu kui iial varem.

Aasta algas eestirootslastele kiirelt, et anda viimane lihv eesti rahva muuseumi (ERM) suurnäitusele „Rannarootslased. Randunud ja juurdunud”. Mai lõpus Pakri pulmatraditsioonide etendamisega avatud näitus on teadaolevalt Eesti ajaloo suurim rannarootslaste aja- ja kultuurilugu tutvustav näitus. Ehk aitas näitus viia teadmise rannarootslastest ja nende saatusest piirkondadessegi, kus varem sellest rahvakillust kuuldud polnud.

Näituse kaks aastat kestnud ettevalmistustöös oli ERMil küll juhtiv roll, kuid see sündis siiski kümnete inimeste ja mäluasutuste koostöös. Eesti muuseumide kõrval jõudis väljapanekusse samuti esemeid suurtest Skandinaavia muuseumeist.

Artikkel jätkub peale reklaami

Väljapanek annab teemade kaupa rannarootslastest ülevaate, alustades rootslaste