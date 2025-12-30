AASTA KOKKUVÕTE: Haapsallu tuleb uusi arendusi nagu seeni pärast vihma

Marienholmi arendus. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tänavu suvel sai valmis Haapsalus Marienholmi elamuarenduse esimene etapp, kuid vaid sellega kuurortlinna uusarendused ei piirdu.

Suvel valmis Marienholmil esimesed viis kortermaja, oktoobriks oli kortereist 80 protsenti müüdud ning arendaja Scandium Kinnisvara alustas järgmise etapi projekteerimist. Scandiumi tegevjuht Maido Lüiste ütles, et plaan on järgmise etapi ehitusega alustada suve alguses ja järgmine 25 korteriga maja peaks valmis saama 2027. aasta suveks.

Samuti on Scandium Kinnisvaral olemas poolsaare algusesse rajatava spaahotelli projekteerimistingimused, kuid selle ehitamisega Lüiste sõnul ei kiirustata. Põhjus on see, et parasjagu on Haapsalus juba käimas Hestia hotelli laiendus ning uue aasta alguses algab uue Promenaadi hotelli ehitus.

Elamispindu plaanitakse linna aga juurde. Haapsallu Õhtu kalda ja raudteetammi vahelisele tühermaale plaanib arendaja üle 40 korteriga elamukvartalit. See on aga suurem