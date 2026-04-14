Abituriendid pidasid tänavust eksamit lihtsaks

Michelle Hanga pelgas enne eksamit päevakohaseid teemasid, kuid kõik teemad olid tema sõnul lihtsad. Foto Malle-Liisa Raigla

Eksamiperiood algas abiturientidel esmaspäeval eesti keele riigieksamiga. Teemad olid noorte meelest kerged ja tunne oli pärast eksamit hea.

Kella kahe ajal Läänemaa ühisgümnaasiumis eksamiga ühele poole saanud kolm abiturienti ütlesid kui ühest suust, et eksami kõige raskem osa oli teema valimine, sest teemad olid kõik head ja igal neist oleks saanud kirjutada.

Raske valida

Enne eksamiruumi sisenemist ütles abiturient Kaidi Kleemann, et ootab teemasid, mis on seotud noorsootöö või muusikaga. Pabin oli Kleemannil siiski sees. „Mitte väga suur, aga natuke küll, öösel nägin õudusunenägusid,” rääkis ta.

Kuid kella kahe ajal eksamiruumist väljudes oli noortel tunne hea ja arvati, et eksam läks hästi.

„Iga teema kohta oli midagi öelda,” ütles pärast eksamit abiturient Michelle