Šoti päev toob taas Haapsallu jääkeegli ja peo

Justin Davis on šoti päeval kaasa löönud traditsioonilises rõivastuses ja kandnud alati vööl ka mõõka.

Haapsalu südatalve klassikaliseks osaks saanud šoti päeval peetakse laupäeval Väikesel viigil jääkeeglivõistlust ning õhtul on Kaluri klubihoones Šotimaa rahvuspoeedi Robert Burnsi auks pidulik õhtusöök.

Kolmapäevase seisuga paistis, et laupäeva keskpäevaks Väikesele viigile plaanitud jääkeeglivõistlus toimub. Jääkeegli rajameister Peep Aedviir ütles, et võistluskoht on tänavu kavas viigi ääres asuva valgustatud luigekuju lähedal.

„Mõõtsin võistluskohas jää paksuseks 21 cm. Plats on lumest puhtaks lükatud ja