Haapsalu Linnavolikogu 4. istung toimub reedel, 13. veebruaril, kell 14:00 volikogu saalis..
Istung jälgitav „ Istungi ülekanded“.
Päevakord:
- Haapsalu linn 2026.aasta eelarve teine lugemine.
- Haapsalu linna arengukava aastateks 2023-2036 muutmine.
- Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, alusharidusseaduses ja huvikooli seaduses sätestatud ülesannete volitamine.
- Linnavalitsuse info.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.
Lauri Luik
volikogu esimees
