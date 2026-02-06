Haapsalu Linnavolikogu 4. istung toimub reedel, 13. veebruaril, kell 14:00 volikogu saalis.

 Haapsalu Linnavolikogu 4. istung toimub reedel, 13. veebruaril, kell 14:00 volikogu saalis..

Istung jälgitav  „ Istungi ülekanded“.

 Päevakord:

  1. Haapsalu linn 2026.aasta eelarve teine lugemine.
  2. Haapsalu linna arengukava aastateks 2023-2036 muutmine.
  3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, alusharidusseaduses ja huvikooli seaduses sätestatud ülesannete volitamine.
  4. Linnavalitsuse info.

 Eelnõudega saab tutvuda  Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.

Lauri Luik
volikogu esimees

