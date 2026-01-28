Lääne Elu paberleht neljapäeval, 29. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 33 sekundit
Omavalitsused on lumest jagu saanud
Omavalitsused on tänavuste lumekoristustööde kulgemisega rahul. Haapsalu asus sellest nädalast lumest puhastama ka terviseteed raudteejaamast Uuemõisani.
Talvine aialinnuvaatlus oli viimaste aastate edukaim
Möödunud nädalavahetusel peetud talvise aialinnuvaatluse järel oli kolmapäevaks Eesti ornitoloogiaühingule laekunud teateid enam kui 54 000 sulelise kohta, kellest olid märku andnud umbes 2700 vaatlejat.
