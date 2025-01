Tänasest on Lääne Elu uus peatoimetaja Aivar Õepa, senine peatoimetaja Kaire Reiljan jätkab ajakirjanikuna.

Suuri muutusi Õepal ajalehega plaanis ei ole. „See on hästi funktsioneeriv toimetus,” ütles Õepa.

„Lehel oli uut hingamist vaja,” põhjendas Reiljan peatoimetaja vahetust. Ta lisas, et Õepa tunneb toimetust ja selle tööd. „Lääne Elu on see koht, kuhu tullakse tagas