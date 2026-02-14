Galerii: Talvine perepäev ja Vanasadama turg Rannarootsi muuseumis

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Rannarootsi muuseumi talvine perepäev. Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 0:58
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 50

 

Rannarootsi muuseumis peeti laupäeval talvist perepäeva ja Vanasadama turgu.

Huvilised said sõita tõukekelkudega, uudistada vabatahtlike merepäästjate tiivikliugurit osta toidukraami ja käsitööd ning teha muud põnevat. Enne, kui tiivikliuguriga Haapsalu Tagalahe jääle sõitma mindi tuli masin kõigepealt jää küljest lahti saada. Sõiduk oli nimelt sinna kinni külmunud. Merepäästjatel õnnestus ti

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT