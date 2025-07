Soolus avas uksed lugemistuba

Soolu külas asuva Taaveti kultuuritalu perenaine Viivika Orula avas aiamajas lugemistoa, kus võib pikali visata ja lugeda, aga ka vihmasteks suveõhtuteks raamatuid koju viia.

Orula sõnul sai kõik alguse sellest, et tal on aastakäikude kaupa Loomingu Raamatukogusid, mida ei raatsi ära visata. „Mõnda aastakäiku on lausa mitu komplekti,” ütles Orula.

Nii laotaski ta aastakäigud aiamajas laiali. „Mõnusad õhukesed. Sa