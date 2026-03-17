Tormine aasta vähendas kalapüüki

Mullune aasta ei andnud Läänemaa rannakalureile eriti räimeõnne. Foto Malle-Liisa Raigla

Läänemaa rannakalurite saak oli mullu viiendiku võrra väiksem kui aasta varem.

Eelmisel aastal püüdsid Läänemaa rannakalurid ligi 361 tonni kala, mida on 92 tonni võrra vähem kui 2024. aastal ja 36 tonni võrra vähem kui 2023. aastal.

Esitatud püügipäevikute järgi püüdsid Läänemaa kalurid eelmisel aastal enim räime, kokku 87 tonni. Sellele järgnes 80 tonniga ahven ja 37 tonniga nurg.

Võrreldes 2024. aastaga püüdsid kalurid mullu 2,3 korda rohkem nurgu ehk 21 tonni rohkem. Aastaga kasvas särjepüük seitse tonni ja vimmapüük viis tonni.

Suurim langus tuli mullu räimepüügis – selle peamise püügikala saak kukkus aastaga pea 60 protsenti ehk arvuliselt 123 tonni. Rohkem kui kaheksa tonni võrra langes aastaga ka ahvena püük.

Viie aasta taguse püügistatistikaga võrreldes on enim kasvanud võõrliigi ümarmudila ja säina