Läänemaa poisid laulsid võistu

Ridala laulupoisid võistulaulmisel. Foto Anne Pääsuke

Haapsalu muusikakoolis selgusid reedel maakonna parimad laulupoisid. Kolm solisti kindlustas endale koha Põhja-Eesti poolfinaalis, millele järgneb üle-eestiline finaal.

Tallinna poolfinaali sõidavad 28.–29. märtsil Kermo Lumi Uuemõisa algkoolist ning Ralf Ramses Künnapas ja Sander Erik Ridala koolist.

Kokku võistles poolfinaali pääsu nimel veerandsada 5–12aastast poissi. Läänemaa rahvakultuurispetsialist Marju Viitmaa ütles, et Läänemaa kohta on see väga ilus hulk. „Seda ei ole sugugi vähe, sest õpetajaile on see eraldi ettevõtmine ja suur lisatöö,” märkis Viitmaa.

Tosin poissi veerandsajast oli Ridala koolist.

Poisse hindas žürii, mille koosseisus