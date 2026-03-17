Suitsupääsukesed jõudsid kohale

Suitsupääsukesed. Foto Reeli Silde

Selle kevade esimest suitsupääsukest nähti pühapäeval Sindis, linnuvaatleja Tarvo Valkeri sõnul on tegu väga varase saabujaga.

Seniste saabumiste rekordit see siiski ei purustanud. Kõigi aegade varaseim suitsupääsuke lendas mullu ringi 9. märtsil Pärnumaal Piklas. „Tänavune saabus kuus päeva hiljem,” märkis Valker.

Märtsis näeb suitsupääsukesi siiski harva, tavaliselt jõuavad nad kohale aprilli alguses. Valkeri sõnul lendavad märtsikuised saabujad tõenäoliselt tagasi, kui ilm peaks külmemaks minema ja putukatega kitsas kätte tuleb. „Pääsukesed on väga head lendajad. Võimalik,