Robin Uspenski tuli EMil viiendaks

Robin Uspenski medalimatšis venelase Saipula Gadzhimagomedovi vastu. Foto United Word Wrestling

Serbias Zrenjaninis peetavatel U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistel Kreeka-Rooma maadluses sai Haapsalu maadleja Robin Uspenski 5. koha.

Uspenski alustas võistlust kahe võiduga. Esmalt võitis ta kehakaalu –97 kg kaheksandikfinaalis armeenlast Ruben Gevorgjani punktidega 6:1. Veerandfinaalis oli Uspenski punktidega 4:1 parem Horvaatia maadlejast Tomislav Brkanist.

Robin Uspenski isa ja treeneri Aap Uspenski sõnul oli esimene võit armeenlase üle kõva tulemus. „Vastasel ei ole küll tiitleid, aga ta on korduvalt maadelnud medalimatšides,” ütles Aap Uspenski.

Poolfinaalis tuli Uspenskile vastu Valgevene maadleja