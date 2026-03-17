Läänemaa eksport kasvab Eesti keskmisest kiiremini

Puittoodet on Läänemaa üks eksportkaupu. Foto Malle-Liisa Raigla

Statistikaameti andmeil kasvas Läänemaa eksport jaanuaris võrreldes mulluse jaanuariga 12 protsenti, mis on palju suurem kasv kui Eestis keskmiselt.

Samal ajal aga vähenes Läänemaal kaupade import kaheksa protsenti, mis on samuti Eesti keskmisest suurem langus. Statistikaameti andmeil oli Eestis keskmine ekspordi kasv neli protsenti ja impordi langus kaks protsenti.

Jooksevhindades eksporditi jaanuaris Läänemaal kaupa 7,43 miljoni euro eest ja imporditi 2,78 miljoni euro eest.

„Läänemaa ettevõtete peamised ekspordi sihtriigid on sarnased kogu Eesti ekspordiga,” ütles statistikaameti väliskaubandusstatistika teenusejuht Evelin Puura. 85 prots