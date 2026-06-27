Ministeeriumi hinnangul rikkus Vormsi volikogu seadust

Vormsi vallavanem Tanel Viks ei oleks pidanud pärast valimisi volikogu edasi juhtima. Foto: Kaire Reiljan

Justiits- ja digiministeerium leidis, et Vormsi volikogu 26. mai istungil pidanuks vallavanemaks valitud esimees Tanel Viks (Isamaa) andma istungi edasise juhatamise üle aseesimehele, mitte jätkama ise.

Ministeeriumi arvamust 26. mai Vormsi volikogu istungil vastu võetud otsuste õiguspärasuse kohta küsis opositsiooni kuuluv valimisliit Elujõuline Vormsi.

Istungi kolmanda päevakorrapunktina valiti senine volikogu esimees Tanel Viks Vormsi uueks vallavanemaks ja järgmise punktina kinnitati uus vallavalitsus. Vallavanemaks valitud Viks jätkas siiski volikogu istungi juhatamist ja tegi seda ka pärast Ove Koska (Isamaa) valimist samal istungil uueks volikogu esimeheks.