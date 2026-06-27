Infokeskusse tuleb elustiilipood

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Karja 15 hoone saab suveks elu sisse. Foto: Andra Kirna
Üle kahe aasta tühjalt seisnud Haapsalu turismiinfokeskuse majja aadressil Karja 15 tuleb juuli alguses elustiilipood Verve.
Linnavalitsus otsis kaks aastat edutult müügis olnud turismiinfokeskuse majja tänavu suveks rentnikku. „Muidu on lihtsalt üks tühi maja,” põhjendas abilinnapea Peep Aedviir.
Ainsana tundis huvi Winwinpartner OÜ, kellega linnavalitsus sõlmib septembri lõpuni üürilepingu. Igakuine üürisumma on 300 eurot.
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„Plaan on teha elustiili pop-up-pood,” ütles üks hoone rentnikest Mery-Liis Rootberg. Varem
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