Noarootsi pastoraadis on infopunkt

Noarootsi pastoraat. Foto Urmas Lauri

Pärast jaanipäeva avas Lääne-Nigula vald turismiinfopunkti Hosbys Noarootsi pastoraadis; samas kohas, kus see on olnud ka viimastel suvedel.

Kevadel oli vald kahevahel, kas avada infopunkt Hosbys või Pürksis, kus see on samuti kunagi asunud. Abivallavanema Neeme Suure sõnul langes valik Hosbyle kahel põhjusel. Esiteks asub see enne Pürksit ja mitut külastuskohta nagu Saare mõis, Noarootsi teatrigaraaž jt.

Teise põhjusena nimetas Suur, et Noarootsi kiriku kõrval asuv pastoraat on juba ise vaatamisväärsus. „See on Läänemaa üks vanimaid puithooneid ja kui pastoraadis sees käi