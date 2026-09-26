Volikogu kinnitas Nõva kruntide müügi

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Lääne-Nigula volikogu kiitis heaks Nõva sadama kaheksa krundi müügi OÜ-le Allikapark alla enampakkumise alghinna.

Suvel korraldatud eelläbirääkimistega enampakkumisel olid krundid ühiselt müügis alghinnaga 350 000 eurot. Ainsana tegi kruntidele pakkumuse OÜ Allikapark, pakkudes kruntide eest alghinnast väiksemat 301 000 eurot.

Allikapark tegi ettepaneku tasuda müügisumma kahes osas – esmalt 280 000 eurot ja teise osas 21 000 eurot. Esimese osa peab ostja tasuma ostu-müügilepingu sõlmimisel. Teine osa on vallavalitsuse ettepanek rahastada uue detailplaneeringu koostamist, mille sisu on ehitusõiguse täpsustamine planeeringualal. Teine osa ostusummast laekuks vallale detailplaneeringu kehtestamisel.

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