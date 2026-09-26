Haapsalu sai kauaoodatud rattateeks raha

Reedel sai Haapsalu linnavalitsus teate, et promenaadilt Haudejaama teeni kulgeva rattatee jaoks siiski saadi raha.

„See on paar tundi vana info,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir. „Olime selle juba mõttes maha kandnud.”

Talvel küsis linnavalitsus riigilt kergliiklustee ehitamiseks raha, kuid jäi kevadel joone alla. Hiiu-, Lääne-, Saare- ja Pärnumaale oli rattateede rajamiseks kokku ette nähtud veidi alla 1,4 miljonit euro. Siis lootis linnavalitsus, et programmil jääb teistest investeeringutest raha järele. „Lootus realiseerus,” ütles Aedviir.

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Praegu Aedviiru sõnul ametlikku rahastusotsust veel saadud pole, kuid koordinaator andis talle reedel rahastusotsusest teada. Toetusena saab Haapsalu linnavalitsus tee ehitamiseks 297 000 eurot, millele lisandub omaosalusena 127 000 eurot.

Esialgu oli linnavalitsuse plaan, et kui rattatee väljaehitamiseks raha ei saada, siis teh