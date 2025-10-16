Promenaadi pikendus võtab ilmet

Kuula artiklit, 3 minutit ja 52 sekundit

Aafrika ranna ja Uuemõisa vahelisele kaldakindlustusele rajatava promenaadi alus hakkab ilmet võtma, kuid selle valmimine sõltub järgmiste projektide rahastamisest.

Tagalahe ääres Hommiku kaldast kuni Haava tänavani kulgema hakkav promenaad on osa Life-projektist, mis peaks leevendama paduvihmade korral linna sademeveesüsteemi koormust ja vältima ülekoormusest tekkivaid üleujutusi.

Tööd Tagalahe kaldapealsel algasid juba paar aastat tagasi. Tollase projekti eesmärk oli hajutada Haapsalu üleujutusala elamupiirkondade sademevee vastuvõttu. Projekti ühe osana uuendati Vaba, Kõrkja, Aia, Kopli, Aiavilja, Potissepa ja Haava tänavate sademe