Galerii: Toidutänav Haapsalu promenaadil

Laupäeval jätkus Haapsalus päev varem alanud festival Suur Haapsalu Toidutänav.

Kahepäevasel tänavatoidu festivali peakorraldaja Daniil Kuznetsov on varem Lääne Elule öelnud, et tänavu on festivalil üle 90 osaleja Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Toidutänava kõrval on tänavu avatud suur laat, kus nii firmad kui ka eraisikud müüvad oma käsitööd.