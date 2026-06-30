Promenaadi-Uuemõisa rattatee ootab järgmist võimalust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Talvel küsis Haapsalu linnavalitsus raha, et ehitada kergliiklustee promenaadilt Uuemõisani, kuid jäi rahastusest ilma.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et linnavalitsusele teadaolevalt jäi see projekt piirkondlikus raha jagamise voorus esimesena n-ö joone alla. Hiiu-, Lääne-, Saare- ja Pärnumaale oli rattateede rajam

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