Aimar Ventsel: moslemid Gruusias

Aimar Ventsel

Ei tea, kui paljud inimesed on kursis, et Gruusias elab lisaks grusiinidele veel hulgaliselt vähemusrahvaid ning päris mitmed neist on moslemid. Gruusias elab nii sunniite kui ka šiiite, aga samuti rahvuspõhiseid kogukondi nagu näiteks aserbaidžaanlased.

Olen praegu Gruusia vaat et kõige tähtsamas moslemite regioonis Adžaarias. Adžaaria asub Gruusia kaguosas, vastu Türgi piiri. See on otse loomulikult mägine kant, omapärase köögi ja valdavalt moslemeist koosneva elanikkonnaga. Elan ühe sõbra juures, mis muidugi kergendab suhtlemist kohalikega märkimisväärselt, sest ta on tuntud mees. Mitte mõni kohalik autoriteet või oligarh, aga linna peal tuntud.

Sellest johtuvalt on mul ka linna peal kergem. Linnakese nimi on Khulo ja see on turismimaailmas tuntud oma köisraudtee poolest, mis läheb mitmesaja meetri kõrguselt üle kitsa sügava oru naaberkülla Tagosse. Nüüd on köisraudtee juba mitu aastat re