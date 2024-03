Aimar Ventsel: otsi lolli!

Hiljuti näidati Venemaa riigitelevisioonis lühikest reportaaži, kuidas sajaliikmeline Venemaa turistide grupp külastas Põhja-Korea suusakuurorti.

Muidugi oli reportaaži toon ülivõrdeline – teenindus on kõrgeimal tasemel, nõlvad kõige vingemad maailmas (tõele au andes – viletsad nad pole!), põhjakorealased meeldivad ja külalislahked inimesed, kes üle kõige armastavad oma Vene vendi ja õdesid. Ning lõpuks mõtlemapanev number – need sada Venemaa turisti on viimase 50 aasta rekord, nii palju pole siiani Venemaalt korraga turiste tulnud. Kuuldavasti järgneb märtsis järgmine sajapealine turistide grupp.

