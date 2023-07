Aimar Ventsel: Venemaa väikerahvad Ukraina-Vene sõjas

Ma kirjutan praegu artiklit Jakuudi rahvuslikust liikumisest Üs Tümsü (nende nime kirjutatakse tihti ladina tähtedega ka Ys Tymsy). Liikumine loodi umbes kolm aastat tagasi ja ma isegi tunnen isiklikult inimesi, kes kogu asja algatasid. Jakuutias on mitukümmend aastat eksisteerinud liikumised, mis – parafraseerides nõukogudeaegset kuulsat loosungit – on vormilt kultuuri- või spordiühingud, ent sisuliselt on nad rahvuslikud.

Kuna Venemaal on rahvuslikkusega lood halvasti, ehk alati on võimalik sattuda kohtu alla süüdistusega rahvusvahelise vaenu õhutamises, ekstremismis või separatismis, siis tulebki teistsugune kest valida. Üs Tümsü seisab jakuudi traditsioonilise kultuuri säilimise eest, propageerib terveid eluviise (sealhulgas sporti ja alkoholist loobumist) ning väärtustab jakuutide jakuudi keele oskamist.

