Lauri Läänemets: automaksu eesmärk peab olema liikuvusreform, mitte autojuhtide karistamine või riigikassa täitmine

Plaanitaval mootorsõidukimaksul peab olema ka regionaalne mõõde ning see peab olema osa liikuvusreformist ehk ühistranspordi parendamisest. Hetkel väljapakutud ühetaolise automaksu puhul on vaja tegeleda selle edasiarendamisega, et kavatsuse eelnõuks saamisel arvestaks maks ka regionaalse mõõtme ja muude erisustega. Automaks peab olema toetav komponent suures liikuvusreformis, kus uuel tasemel ühistransport vähendab puhtama elukeskkonna huvides linnas sõitvate autode arvu ja suurendab maapiirkonnas võimalusi liikumiseks. Ilma liikuvusreformita oleks automaksu ainukeseks selgeks mõjuks vaid riigikassa täitmine maksuküüru kaotamise tasandamiseks. Liikuvusreformi põhimõtted saavad paika uue aasta alguseks. Aga teame juba praegu, et järgmise nelja aasta jooksul peab riik suunama ühistranspordi arendamisse vähemalt kaks korda sama suure summa, kui automaks riigikassasse tooma hakkab. Seega, meie eesmärk ei tohi olla karistada autosõitjaid, kes on selleks iga päev sunnitud, vaid peame korraldama ühistranspordi põhimõtteliselt ümber selliselt, et Eesti inimestel oleks valik igapäevaselt liikuda keskkonnasõbralikumalt, taskukohaselt ja aega säästvalt.

Hindan rahandusministri pakutud lahendust maksustada vanemate autode omanikke vähem, aga maapiirkondades omatakse autot, kuna enamasti seal ilma selleta kuidagi ei saa. Seega on vaja nüüd automaksu plaani tõsiselt edasi arendada, sest maks ei tohi karistada inimesi, kes madalate sissetulekute juures sõiduki säästlikuma ja uuema auto vastu vahetada tahavad. Samas registreeriti näiteks mullu Eestis kõigi aegade suurim arv luksusautosid, mille omanikke ilmselt isegi paari tuhande euro suurune registreerimismaks ei mõjuta keskkonnasäästlikumat sõidukit valima või autost üldse loobuma. Seega tuleks juba ainuüksi maksukogumise eesmärgil seda sihipärasemalt teha ja küsida suuremat panust neilt, kel selleks ilmselgelt ka võimalusi rohkem.